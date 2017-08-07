Померла відома волонтерка Людмила Таран.

Про це повідомили у соцмережах.

“Людмила Таран, Людочка-Сонечко, померла сьогодні у ві сні. Це була чудова дівчина-волонтер. Безвідмовна і цілодобова. Скільки добра робила ця тендітна пташечка, скільки невтомної допомоги дала іншим. Люда – величезна втрата для всіх”, – зазначається у дописі.

Людмила з початку бойових дій допомагала військовим у зоні АТО. У благодійниці залишився син, який у 2017 році закінчив 11 клас.