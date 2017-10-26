Понад 100 школярів з багатодітних родин та малозабезпечених родин отримали подарунки в рамках благодійної акції (ФОТО)

140 школярів з малозабезпечених родин та багатодітних родин отримали подарункові набори в рамках благодійної акції. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Акцію проводив благодійний фонд «Сім’я і здоров’я» за підтримки управління освіти Чернівецької міської ради в рамках реалізації проекту «Діти, батьки, вчителі – здорова українська сім’я», який в цьому році був визнаний одним з переможців міського конкурсу соціальних проектів.

Чернівецькі школярі отримали продуктові набори, солодощі, фрукти, які були закуплені за рахунок фінансової допомоги громадській організації з міського бюджету, а також за благодійні кошти, залучені благодійним фондом «Сім’я і здоров’я».