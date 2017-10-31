Понад 4 млн грн отримає КП “Чернівціводоканал” на погашення боргів за електроенергію

Сьогодні на сесії Чернівецької міськради депутати підтримали КП “Чернівціводоканал”.

Зокрема, були внесені зміни до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Чернівців та здійснення внесків до їх статутних капіталів на 2017 рік. Згідно цього, передбачається виділення КП “Чернівціводоканал” 4, 1 млн грн на погашення частини заборгованості за електропостачання.

Як зазначив міський голова Олексій Каспрук, проблема полягає у тому, що в попередні роки водоканал сплачував за електроенергію 60-70%. “Саме тому ми маємо таку складну картину сьогодні, не зважаючи на те, що “Чернівціводоканал” щомісяця на сто відсотків розраховується за електроенергію. Сьогодні ми маємо докласти максимуму зусиль, щоби завтра чернівчани мали в своїх оселях воду”, – зазначив мер.