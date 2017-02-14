Попередньо узгоджено регулярний міжнародний рейс з Чернівців до Бергамо

Впродовж 6 місяців 2016 року через Міжнародний аеропорт «Чернівці» було перевезено 13513 пасажирів.

Як повідомили у прес-службі чернівецького аеропорту, з липня 2016 року по січень 2017 року було виконано рейсів 256 з них 232 внутрішніх та 24 міжнародних.

Нині є підстави прогнозувати про майбутній зріст пасажиропотоку. Вже сьогодні узгоджено ще один регулярний рейс на Київ та регулярний міжнародний рейс на Бергамо (Італія) – 2 рази на тиждень. Також керівництво аеропорту проводить перемовини щодо рейсу на Ізраїль та Турцію.