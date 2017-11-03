Популярний ведучий Дмитро Комаров приїде до Чернівців

У грудні до Чернівців приїде відомий ведучий тревел-шоу “Світ навиворіт” Дмитро Комаров. Із чернівчанами він зустрінеться в драмтеатрі.

З 1 грудня ведучий розпочне свій перший всеукраїнський тур до 7-річчя проекту “Світ навиворіт”. Присутнім він розповідатиме про те, що залишилося за кадром, про найбільш неймовірні історії з експедицій. “Звичайно, приїду я не один – незмінний оператор Олександр Дмитрієв буде в кожному місті, щоби розказати, як лікував гангрену у племені канібалів, при цьому знімаючи програму… Розкажемо, як будували будинок на дереві, втікали від озброєних аборигенів в Ефіопії”, – поділився Д. Комаров.

До Чернівців популярний ведучий приїде 29 грудня о 18:00 у драмтеатрі. Вартість квитків – 70-400 грн.

Як повідомив телеведучий, під час усіх заходів традиційно будуть збирати кошти на лікування дітей у проекті “Чашка кави”.