Порошенко ініціює позбавлення громадянства українців, що мають іноземні паспорти

Глава держави Петро Порошенко пропонує Верховній Раді визначити добровільне набуття українцями громадянства іншої держави підставою для позбавлення їх громадянства України.

Про це повідомив журналістам депутат від фракції “Блок Петра Порошенка” Артур Герасимов.

Зокрема, 13 березня президент подав Раді “невідкладний законопроект, що стосується вирішення проблеми з подвійним громадянством”.

У документі встановлено підстави щодо припинення громадянства України. Підставою буде нездача іноземного паспорта під час набуття українського громадянства у встановлений строк.

До того, така вимога стосуватиметься лише тих осіб, які набули іноземного громадянства добровільно, і не поширюються на жителів анексованого Росією Криму.