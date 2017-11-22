Посадовець управління освіти Чернівецької міськради, якого затримали на хабарі, вийшов на роботу

Працівник управління освіти Чернівецької міськради, якого затримали на хабарі, вийшов на роботу.

Про це повідомив міський голова Олексій Каспрук.

Посадовець вийшов на роботу і вже встиг взяти відпустку.

“Ми вже вкотре стикаємося із ситуацією, що судового рішення про відсторонення немає. Працедавець не може відсторонити від службових обов’язків, бо, за законом, це можливо лише за неналежного виконання обов’язків або якщо працівник перебував на робочому місці у стані алкогольного сп’яніння”, – зазначив начальник юридичного управління Олександр Шиба.