Посадовцю Держархіву, якого спіймали на хабарі, повідомлено про підозру

Посадовцю Державного архіву Чернівецької області, якого нещодавно впіймали на хабарі повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Згідн рішенням суду, його відсторонено від посади та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави в розмірі 128 000 грн.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області.Нагадаємо, 14 серпня поліцейські затримали вказаного посадовця після одержання 1350 євро неправомірної вигоди.Таку суму він вимагав від громадянина за виготовлення та видачу фіктивних архівних довідок про місце народження його батьків.