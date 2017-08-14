Посеред дня у Чернівцях чоловік викрав мобільний телефон

У Чернівцях серед дня стався грабіж. Про це інформують патрульні. Подія сталася о 16 годині на вул. Корсунській. Невідомий чоловік вдарив заявника та незаконно заволодів його мобільним телефоном.

Патрульні дізналися прикмети чоловіка та почали огляд прилеглої території.

Через приблизно 30 хвилин на вул. Хотинській патрульні помітили громадянина, який підпав під орієнтування.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.