Поширені у соцмережах чутки про злочинців, котрі чатують на дітей на вулицях Чернівців, є безпідставними, – поліція

«Поширені у соцмережах чутки про злочинців, котрі чатують на дітей на вулицях Чернівців, є безпідставними», – запевнив начальник сектору ювенальної превенції Микола Басараб.

Нагадаємо, 30 жовтня з’явилася інформація про спробу викрадення 12-річного хлопчика на одній із вулиць Чернівців. Це повідомлення активно ширилося у соцмережах і ЗМІ.

Правоохоронці встановили, що у даному випадку мав місце лише усний контакт невідомих осіб з дитиною. Правоохоронці встановили, що неповнолітнього ніхто не переслідував і фізична сила відносно нього не застосовувалася.



Згодом, 7 листопада батьківську громадськість сколихнула звістка про нібито спробу зґвалтування 12-річного хлопця літнім чоловіком. Під час перевірки даної інформації поліцейські встановили, що вказаний чоловік був напідпитку, але будь-яких протиправних дій відносно дитини не вчиняв. Як з’ясувалося, між ним і хлопчиком сталося непорозуміння.

