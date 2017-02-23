Посол Індії вперше завітав на Буковину (ФОТО)

Сьогодні, 23 лютого, відбулася перша зустріч голови обласної державної адміністрації Олександра Фищука з Надзвичайним та Повноважним Послом Індії в Україні Маноджем Кумар Бхарті. Про це інформує прес-служба Чернівецької ОДА. Посадовці обговорили можливості співпраці у сферах освіти, науки, культури, бізнесу та інформаційних технологій.

Зокрема, посол Індії висловив зацікавленість у співпраці з Чернівецькою областю у сфері деревообробки та виробництва меблів.

Він запропонував провести на Буковині бізнес-семінар за участі представників бізнесових кіл краю та фестиваль індійської культури з нагоди відзначення 25 річниці дипломатичних відносин між Індією та Україною.

Як відомо, на сьогоднішній день в в БДМУ навчаються 1,3 тис. іноземних студентів, більше 80% серед яких – студенти з Індії.