Постраждалі від сексуального насильства діти в Австралії отримали 213 000 000 доларів

Австралійська католицька церква зайнялася справами дітей, які постраждали від сексуального насильства. Про це інформує ТСН. Церква виплатила постраждалим у період від 1980 до 2015 року моральну компенсацію у загальній сумі 213 000 000 доларів. Гроші отримали більше 3 000 осіб. Кожен з них – близько 91 000 доларів.

Церква виплатила моральні компенсації у відповідь на звернення 3066 з 4445 претензій щодо сексуального насильства над дітьми у період з 1980 до 2015 року.