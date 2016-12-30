Повз Землю пролетів 5-кілометровий астероїд

Вчора, 29 грудня, повз Землю пролетів гігантський астероїд. Про це повідомляє УНІАН. Науковці назвали небесне тіло “Таутаріс”. 5-кілометровий астероїд важить 50 мільярдів тонн. Не менш вражаючий факт – велетень рухається по космосу зі швидкістю 16 кілометрів в секунду. Вчора небесне тіло було максимально наближене до нашої планети. Науковці запевняють, причини перейматися немає, астероїд не зачепить Землю.