Працівник Чернівецької міськради Валерій Маніліч потребує термінового і дороговартісного лікування

Начальник комп’ютерно-технічного забезпезпечення Чернівецької міської ради Валерій Маніліч потребує термінового і дороговартісного лікування.
Про це повідомляє прес-служба міськради.
Чоловіку встановлено страшний діагноз – пухлина головного мозку.
Чернівчан закликають допомогти родині. Кошти можна переказати на картку дружини Валерія Сильвестровича, Маніліч Романії Теодорівні. Картка Приватбанку: 4149499648536173.
Також скринька для збору коштів буде знаходитись у відділі компютерно-технічного забезпечення міської ради (каб.212).