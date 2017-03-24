Працівник Чернівецької міськради Валерій Маніліч потребує термінового і дороговартісного лікування

Начальник комп’ютерно-технічного забезпезпечення Чернівецької міської ради Валерій Маніліч потребує термінового і дороговартісного лікування.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

Чоловіку встановлено страшний діагноз – пухлина головного мозку.

Чернівчан закликають допомогти родині. Кошти можна переказати на картку дружини Валерія Сильвестровича, Маніліч Романії Теодорівні. Картка Приватбанку: 4149499648536173.

Також скринька для збору коштів буде знаходитись у відділі компютерно-технічного забезпечення міської ради (каб.212).