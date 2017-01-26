«Працівники банку» видурили у трьох буковинців майже 19 тисяч гривень

25 січня до поліції звернулось троє буковинців, які стали заручниками телефонних шахраїв. Загальна сума завданих збитків склала майже 19 тисяч гривень.

Впродовж дня зловмисники обдурили трьох осіб – жителів Кіцманського та Глибоцького районів.

До них телефонували невідомі особи, які представлялися працівниками «Ощадбанку». Під приводом підвищення безпеки їхніх карткових рахунків зловмисники шахрайським шляхом заволоділи чужими коштами.

Правоохоронці вкотре закликають краян бути обережними у таких випадках. У жодному разі не треба розголошувати стороннім особам особисті дані банківського рахунку, – повідомляє ГУ НП в Чернівецькій області.