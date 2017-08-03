Працівники Держприкордонслужби на Буковині змагаються з футзалу (ФОТО)

На Буковині на базі туристично-розважального комплексу «Сонячна долина» розпочався чемпіонат Державної прикордонної служби України з футзалу. Триватимуть змагання до 6 серпня.

Тут зібралися 12 збірних команд з п’яти регіональних управлінь та Навчального центру прикордонного відомства ім. генерал-майора І.Момота.

На офіційному відкритті були присутні Голова спортивного комітету Держприкордонслужби Микола Подоляк, перший заступник начальника Західного регіонального управління – начальник штабу Руслан Краснопортко та інші.

Розпочався футбольний турнір традиційно з виконання Державного Гімну, підняття Державного Прапора України, Державної прикордонної служби України та фізкультурно-спортивного товариства «Динамо».

Під час урочистого відкриття учасники та почесні гості вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих у зоні проведення антитерористичної операції.