Працівники Держприкордонслужби на Буковині змагаються з футзалу (ФОТО)

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На Буковині на базі туристично-розважального комплексу «Сонячна долина» розпочався чемпіонат Державної прикордонної служби України з футзалу. Триватимуть змагання до 6 серпня.
Тут зібралися 12 збірних команд з п’яти регіональних управлінь та Навчального центру прикордонного відомства ім. генерал-майора І.Момота.
На офіційному відкритті були присутні Голова спортивного комітету Держприкордонслужби Микола Подоляк, перший заступник начальника Західного регіонального управління – начальник штабу Руслан Краснопортко та інші.
Розпочався футбольний турнір традиційно з виконання Державного Гімну, підняття Державного Прапора України, Державної прикордонної служби України та фізкультурно-спортивного товариства «Динамо».
Під час урочистого відкриття учасники та почесні гості вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих у зоні проведення антитерористичної операції.

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