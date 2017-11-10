Працівники культури Буковини дали низку концертів в зоні АТО (ФОТО)

Нещодавно на запрошення командира військової частини А 4267 для участі у культурно-мистецькій акції з нагоди святкування Дня ракетних військ та артилерії, на підтримку культурно-мистецького життя та з метою підняття бойового духу військовослужбовців, художній керівник Вижницького будинку культури Ольга Дроняк, методисти – Наталія Шолєва, Ганна Ватаманюк, керівник НА ВІА «Смерічка» Антоніна Клоцька дали низку концертів у військових частинах.

Окрім концертів буковинці повезли на Схід подарунки та сувеніри. Зокрема, 30 футболок з написом «Вижниця вдячна вам» для артилеристів в подарунок від ГО «Волонтери Вижниці», а також консервації, продукти та засоби першої необхідності, – повідомили у Вижницькій РДА.