Правоохоронці встановили особу жартівника, який повідомив про замінування лікарні у Чернівцях

У поліції повідомили, що наразі встановлено, хто повідомив недостовірну інформацію.
Виявилось, що чоловік повідомив про замінування з таксофону, який розташований поблизу лікарні на вул. Фастівській. Він вже був раніше судимий за подібні жарти. Нині його запрошено до відділу поліції
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Роботу лікарні відновлено.

СТАТТІ ПО ТЕМІ

БЕЗ КОМЕНТАРІВ

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ