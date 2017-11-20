Правоохоронці встановили особу жартівника, який повідомив про замінування лікарні у Чернівцях

У поліції повідомили, що наразі встановлено, хто повідомив недостовірну інформацію.

Виявилось, що чоловік повідомив про замінування з таксофону, який розташований поблизу лікарні на вул. Фастівській. Він вже був раніше судимий за подібні жарти. Нині його запрошено до відділу поліції

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Роботу лікарні відновлено.