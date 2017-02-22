Прес-аташе політичного відділу Посольства Японії в Україні Такаші Хірано зустрівся з мером і прочитав лекцію у сесійній залі (ФОТО)

У середу, 22 лютого, у Чернівцях міський голова Олексій Каспрук зустрівся з прес-аташе політичного відділу Посольства Японії в Україні паном Такаші Хірано.

Дипломат завітав до Чернівців, щоб розповісти про Японію та численні можливості участі громад у різноманітних заходах під час проведення Року Японії в Україні. Він отримав багато інформації про широкого спектру українсько-румунських відносин, запропонував вивчити можливість викладання японської мови на базі факультету іноземних мов університету ім. Ю. Федьковича тощо.

Після зустрічі з Олексієм Каспруком, прес-аташе у сесійній залі зустрівся з учнями шкіл, які мали змогу задати гостю різні питання, адже Такаші Хірано добре володіє українською мовою.

Також депутат міськради Андрій Брязкало спільно з керуючим міським комунальним виробничим трестом зеленого господарства і протизсувних робіт Олександром Брязкало обговорили з японським дипломатом можливість висадження у Чернівцях саджанців сакури, яке заплановано зробити у квітні 2017 року.