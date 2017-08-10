Продовження 33 сесії Чернівецької міської ради відбудеться завтра

Продовження 33 сесії Чернівецької міської ради відбудеться у п’ятницю, 11 серпня. Про це йдеться на сайті Чернівецької міської ради. Продовження відбудеться о 10:00 в сесійній залі. По її завершенню розпочнеться 34 позачергова сесія міської ради. На розгляд виноситься питання «Про зупинення дії рішення міської ради VII скликання від 03.08.2017 р. №795 «Про розгляд звернення обслуговуючого кооперативу житлово-будівельний кооператив «Проспект» щодо продажу земельної ділянки за адресою проспект Незалежності,131».