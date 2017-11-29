Проект капітального ремонту Театральної площі обговорять у міськраді

1 грудня у міськраді відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради. Зустріч запланована на 14-30 год. в 207 кабінеті міської ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Проект будівництва багатопаливної автозаправної станції з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів і мийкою за адресою вул. Хотинська, 39-П в м. Чернівці (повторно) Замовник: Приватний підприємець Баранюк С.І.

Доповідач: архітектор Ткач Андрій Олегович

2. Проект детального плану території садівничого товариства “Рятувальник” на переведення та реконструкцію території під індивідуальну житлову забудову на вул. Стрийській в м. Чернівці.

Замовник: садівниче товариство “Рятувальник” Доповідач: архітектори Рябченко Андрій Андрійович, Нестеров Анатолій Митрофанович

3. Проект на капітальний ремонт площі Театральна в м. Чернівці.

Замовник: Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин

Доповідач: архітектор Стрільчук Віталій Васильович

4. Проект на капітальний ремонт та створення тематичного дворика ім. Фрідріха Кізлера на вул. Заньковецької Марії, 4 в м. Чернівці.

Замовник: Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин

Доповідач: архітектор Ремарчук Ольга Василівна