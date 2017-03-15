Професори ЧНУ отримали відзнаки Американського оптичного товариства «OSA»

Викладачі ЧНУ ім. Ю. Федьковича – Олег Ангельський та Петро Полянський, які є професорами кафедри кореляційної оптики Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук отримали відзнаки Американського оптичного товариства «OSA».

Про це повідомляє сайт ЧНУ.

Відповідну нагороду викладачам вручили за сумлінну працю та рецензування наукових робіт з нагоди 100-річного ювілею товариства «OSA».

Довідка: Оптичне товариство «OSA» — міжнародне наукове товариство, об’єднує вчених, інженерів, викладачів, студентів тощо. Метою товариства – є сприяння розвитку наукових досліджень.