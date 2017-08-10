Програма чемпіонату України з маунтенбайку в Чернівцях

З’явилася програма заходів на чемпіонаті України з маунтенбайку, що відбудеться у Чернівцях.

10 серпня 2017р.

о 15.45 год.- урочисте відкриття змагань – Кемпінг,

16.00 – старт в індивідуальній гонці;

11 серпня 2017 р.

о 10.00 год. старт чемпіонату України в гонці крос-кантрі. Старт та фініш- спортивний комплекс Цецино;

12 серпня 2017 р.

о 10.00 год. старт чемпіонату України в гонці в гору. Старт с. Стрілецький кут (лісництво). Фініш – спортивний комплекс Цецино;

13 серпня 2017 року

о 09.00 год. старт в гонці крос-кантрі.

13.00 год. – урочисте закриття змагань.. (Кемпінг).

17-19.08.2017р. – відбудеться відкрита першість міста Чернівці з футболу з нагоди Дня Незалежності України (стадіон «Ленківці», вул. О.Вільшини,1)