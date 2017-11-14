Прокуратура Чернівецької області хоче повернути корпус пансіонату вартістю майже 4 млн грн у власність Фонду державного майна України

У березні 2013 року господарський суд Чернівецької області за позовом прокуратури Чернівецької області визнав за державою в особі Фонду державного майна України право власності на будівлі «Пансіонату з лікування матері і дитини «Зелені пагорби» площею понад 3,1 тис кв.м.

У ході його виконання та виготовлення інвентарної справи на будівлі встановлено, що будівля спального корпусу пансіонату з їдальнею та госпчастиною площею 1233,2 кв. у власність держави не перейшла.

Однак, Фонд державного майна України, упродовж тривалого часу, до суду з позовом про визнання права власності на вказане приміщення не звертався, що стало підставою для скерування керівником Кіцманської місцевої прокуратури позову до суду в інтересах держави в особі Фонду державного майна України про визнання права власності на будівля спального корпусу пансіонату з їдальнею та госпчастиною площею 1233,2 кв.м. вартістю майже 4 млн грн за державою ,- повідомили у прес-службі прокуратури області.