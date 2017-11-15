Прокуратура повідомила про підозру депутату Чернівецької міської ради у одержанні хабара

Прокуратурою Чернівецької області повідомлено про підозру депутату Чернівецької міської ради у одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення на користь фізичної особи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області, слідчі прокуратури області спільно з співробітниками Управління захисту економіки в межах розслідування кримінального провадження встановили, що депутат вимагав від громадянина неправомірну вигоду за нездійснення перешкод та сприяння у погодженні виконкомом Чернівецької міської ради передачі в оренду та подальшому підписанню службовими особами департаменту економіки Чернівецької міської ради відповідного договору із фізичною особою-підприємцем щодо нежитлового приміщення.

14 листопада, після передачі визначеній депутатом особі другої частини неправомірної вигоди в розмірі 600 доларів США, депутата було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі дії тривають.

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