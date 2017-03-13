Прокуратура вимагає від Національного природного парку «Вижницький» відшкодувати державі понад 330 тисяч гривень

Прокуратура Чернівецької області звернулась до суду щодо стягнення з Національного природного парку «Вижницький» понад 330 тисяч гривень шкоди, завданої незаконною порубкою лісу.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Встановлено, що один з майстрів лісу НПП «Вижницький» з травня 2014 по квітень 2015 року допустив незаконну порубку 56 дерев.

У зв’язку з порушенням норм чинного законодавства прокуратура звернулась до суду щодо відшкодування від Національного природного парку «Вижницький» завданих збитків.