Прокуратура вимагає від товариства з обмеженою відповідальність відшкодувати Чернівецькій міській раді понад 1,8 млн грн збитків

Прокуратура Чернівецької області звернулась до Господарського суду  в інтересах Чернівецької міської ради з позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю про відшкодування збитків у формі упущеної вигоди.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області, у грудні 2015 року товариство з обмеженою відповідальністю подало декларації про готовність  багатоквартирного житлового будинку до експлуатації. зважаючи на те, що будівництво завершено та об’єкт здано в експлуатацію, за товариством закріплений виключний обов’язок взяти участь у створенні інфраструктури міста Чернівці.

Однак, всупереч вимогам законодавства, ТОВ не уклало договір про пайову участь, внаслідок чого  місцевий бюджет не отримав понад 1,8 млн грн.

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