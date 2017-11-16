Прокуратура вимагає від товариства з обмеженою відповідальність відшкодувати Чернівецькій міській раді понад 1,8 млн грн збитків

Прокуратура Чернівецької області звернулась до Господарського суду в інтересах Чернівецької міської ради з позовною заявою до товариства з обмеженою відповідальністю про відшкодування збитків у формі упущеної вигоди.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області, у грудні 2015 року товариство з обмеженою відповідальністю подало декларації про готовність багатоквартирного житлового будинку до експлуатації. зважаючи на те, що будівництво завершено та об’єкт здано в експлуатацію, за товариством закріплений виключний обов’язок взяти участь у створенні інфраструктури міста Чернівці.

Однак, всупереч вимогам законодавства, ТОВ не уклало договір про пайову участь, внаслідок чого місцевий бюджет не отримав понад 1,8 млн грн.