Прощання з Віктором Рураком відбудеться 19 листопада у Центральному Палаці культури Чернівців. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Прощання відбудуться з 10:00 до 12:00.

“Колектив Центрального Палацу культури Чернівців у глибокій жалобі з приводу передчасної смерті Рурака Віктора Корнійовича, заслуженого діяча мистецтв України, композитора і виконавця, члена Національної Всеукраїнської музичної спілки, доцента кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ ім. Ю. Федьковича, керівника народного ВІА “Карпати”,- йдеться в повідомленні.