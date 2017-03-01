Прибрати все зайве: у новому iPhone зникне роз’єм Lightning і кнопка HOME

Apple знову здивує новим смартфоном. На минулорічній презентації телефону, любителі та прихильники “Яблучка” були просто шоковані- у iPhone 7 зник роз’єм “міні Джек”, призначений для навушників. Замість нього музику тепер слухають через роз’єм для підзарядки смартфону, що називається Lightning. Та розробники, схоже, вирішили прибрати все “зайве” – тепер телефон позбудеться і роз’єму для підзарядки. Про це пише СNet.

Очікується, що новий iPhone буде з вигнутим OLED-дисплеєм, а замість Lightning в телефоні з’явиться USB-C порт.

Окрім цього, існує інформація, що Apple приберуть також кнопку HOME, яку в минулому році перетворили з механічної на сенсорну. Це дозволить збільшити розмір сенсорного екрану.

У Apple цю інформацію поки не коментують.