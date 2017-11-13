Прикордонники Буковини знайшли наркотики в громадянина Білорусії

Сьогодні прикордонники Чернівецького загону та співробітники митниці “Порубне” у ході огляду вантажівки “МАН” російської реєстрації .

Правоохоронці спільно із службовою собакою “Джоном” виявили у кабіні водія поліетиленовий пакет з речовиною сіро-зеленого кольору.

Пакет, який містив чималу кількість речовини за своїми зовнішніми ознаками схожої на марихуану правоохоронці вилучили.

Як повідомили у прес-службі Чернівецького прикордонного загону, 28-річного громадянина Білорусії, який був за кермом автомобіля, затримано.