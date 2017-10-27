Прикордонники Чернівецького загону отримали 9 сучасних автомобілів (ФОТО)

Сьогодні, 27 жовтня, прикордонники Чернівецького загону отримали 9  сучасних автомобілів «Renault Duster», які допоможуть більш надійно охороняти державний кордон.

Автомобілі надійшли в рамках Держоборонзамовлення. Вони є досить потужними, при цьому економні, адже розхід палива складає 5,5 літрів на 100 кілометрів. Автівки обладнані спеціальним радіостанціями, світловою сигналізацією та решіткою у багажному відділенні для перевезення службових тварин, – повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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