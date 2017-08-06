Прикордонники на Буковині виявили 300-метровий трубопровід, яким злочинці транспортували спирт до Молдови (ФОТО)

Прикордонниками на Буковині було виявлено та зупинено схему переміщення підакцизних товарів у великих об’ємах до Молдови. Про це інформує прес-служба ДПСУ. Прикордонники у ніч на 6 серпня виявили 300-метровий пластиковий трубопровід, яким транспортували спирт до Молдови. Дві вантажівки «Форд» правоохоронці затримали на околиці Новодністровська. Транспортні засоби перевозили пластикові ємності майже на 16000 літрів. Вся тара призначалася для перекачки через даний трубопровід.
Затримано одного із водіїв та триває пошук інших причетних до протиправної оборудки. Вантажівки передані до Новодністровського ВП ГУ Національної поліції в Чернівецькій області.

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