Прикордонники на Буковині затримали групу осіб з 18 ящиками цигарок

Прикордонники на Буковині затримали контрабандистів. Про це інформує прес-служба ДПСУ. Подія сталася 31 липня на ділянці відділу «Селятин». Прикордонники Чернівецького загону виявили рух шести осіб із пакунками, які прямували у бік Румунії. Помітивши охоронців кордону, правопорушники покинули 18 ящиків із сигаретами, а це майже 8,5 тисяч пачок та втекли.

Під час переслідування втікачів правоохоронці здійснили попереджувальний постріл вгору.

Повідомлення для внесення до ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ККУ (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) направлено до Державної фіскальної служби.

Наразі тривають заходи з пошуку причетних осіб.