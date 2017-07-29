Прикордонники на Буковині здійснили попереджувальні постріли для зупинки контрабандистів (ФОТО)

Сьогодні, 29 липня, прикордонний наряд відділу «Селятин» Чернівецького загону помітив групу осіб, які із пакунками на плечах рухалися в бік державного кордону України. Переслідуючи правопорушників та для їх затримання прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів угору з вогнепальної зброї. Проте втікачі не зупинилися, а, покидавши свої ноші, вдались до втечі в тил ділянки. Про це інформує прес-служба ДПСУ.

Загалом прикордонники виявили 9,5 ящиків із контрабандними сигаретами. Тютюнову продукцію у кількості майже 5 тисяч пачок, яку доставлено до прикордонного підрозділу, в подальшому буде передано представникам ДФС у Чернівецькій області. Також продовжується пошук ймовірних власників партії сигарет.