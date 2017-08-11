Прикордонники упередили спроби незаконно перемістити до Румунії більше 15 тисяч пачок сигарет (ФОТО)

Чернівецький прикордонний загін упередив чергову спробу переміщення контрабандних цигарок до Румунії. Про це пише прес-служба Чернівецького прикордонного загону. Лише за минулу добу прикордонники у трьох випадках упередили спроби незаконно перемістити до Румунії більше 15 тисяч пачок сигарет та затримали трьох осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності. Події відбулися на ділянці відділу прикордонної служби «Красноїльськ».

Спершу прикордонники виявили підозрілу групу осіб з ношами, що рухалися в бік державного кордону. Помітивши групу реагування, порушники покидали свої ноші та вдались до втечі. Під час переслідування прикордонниками було здійснено кілька попереджувальних пострілів вгору. Проте, порушників це не зупинило, наразі триває їх пошук. В покинутих ношах охоронці кордону виявили 6750 пачок сигарет, які в подальшому будуть передані співробітниками ДФС області.

Пізніше цього ж дня прикордонниками було затримано 6 пакунків із тютюновими виробами та трьох мешканців прикордоння. В подальшому, їх було доставлено до прикордонного підрозділу та складено відповідні адміністративно-процесуальні документи.

Решту сигарет група реагування затримала згодом.

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