На сьогоднішній день на озері у с. Чортория Кіцманського району внаслідок пташиного грипу загинуло 25 лебедів, ще троє є хворими.

Про це 4 січня розповів начальник ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області Олександр Александрюк.

Загалом на озері перебувають близько 150-ти лебедів.

Як зазначив Олександр Александрюк, чорторийських лебедів могли інфікувати птахи, які прилетіли на Буковину з Херсонщини, Німеччини або навіть Угорщини. Таке припущення виникає через те, що за останні 3-4 тижні пташиний грип у лебедів спостерігався саме у цих регіонах.

Також у Держпродспоживслужбі не виключають, що лебеді хворітимуть і надалі, адже інфекція передається повітяно-кpaпельним шляxoм.

Наразі паніки серед населення немає, у сeлі розклeєні листівки, де спеціалісти рекомендують не випускати птицю на вулицю.