Рада визнала бойовий гопак і рукопашний бій національними видами спорту

Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до закону “Про фізичну культуру і спорт” (щодо визнання національних видів спорту).

Метою цього закону – є необхідність визначення на законодавчому рівні поняття національних видів спорту та особливостей діяльності спортивних федерацій.

Також він передбачає підтримку національних видів спорту: бойового гопака, хортингу, українського рукопашного бою “Спас”, української боротьби на поясах.

Закон набере чинності через три місяці з дня його опублікування.