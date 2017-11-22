Раніше судимий чернівчанин викрав сумку в пенсіонерки

Поліцейські тривалий час шукали грабіжника, про якого їм повідомила 77-річна чернівчанка.

З її рук невідомий чоловік вихопив пакет, в якому знаходились гаманець із грошовими коштами, мобільний телефон та посвідчення учасника бойових дій.

Наразі грабіжника затримано. Ним виявився вже неодноразово судимий 35-річний житель міста Чернівці.

За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років. Справу щодо даного злочину поліцейські направили на розгляд суду, – повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.