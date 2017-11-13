Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області виставило на повторні електронні торги 2 об’єкти приватизації. 1 грудня у Чернівцях на аукціон пропонується:

1) єдиний майновий комплекс державного підприємства «Особливе конструкторське бюро «Рута», що розміщений за адресою:58023, м.Чернівці, вул.Руська, 248-Л, за початковою ціною 23 019999,60 грн.;

2) об’єкт незавершеного будівництва державної власності – двоквартирний житловий будинокза адресою: пров. Буковинський,2,смт. Кострижівка, Заставнівського р-нуЧернівецькоїобл.за початковою ціною 6027,60грн.

Заяви на участь в аукціоні можна подати до 27.11.2017р.