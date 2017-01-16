Рейсів з Чернівців до Єгипту більше не буде. Про це повідомляє Чернівецький аеропорт. 18 січня закінчується програма “Чернівці-Хургада” з авіаперевізником Bravo Airways. Останній рейс буде здійснено у цю середу, 18 січня. Літак летітиме через Херсон, рейс виглядатиме наступним чином – Хургада-Херсон-Чернівці. Цим рейсом летітимуть 94 пасажири, час прильоту – 12:15.