Рейтинг несхвалення Дональда Трампа серед американців складає 59 відсотків. Про це свідчать дані дослідження Washington Post-ABC News. Більшість американців вважає, що президент Трамп не домігся великих успіхів протягом перших дев’яти місяців свого перебування на посаді. Менш ніж 37 відсотків громадян схвалює те, як він справляється зі своєю роботою. Рейтинг несхвалення президента досяг 59 відсотків, причому 50 відсотків заявили, що вони категорично не схвалюють роботу, яку він виконує.

На сьогоднішній день, Дональд Трамп є єдиним президентом, починаючи від Гаррі Трумена, який отримав таку низьку підтримку.