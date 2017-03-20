Рейтинг Трампа у США впав до небувало низьких показників

Рейтинг президента США Дональда Трампа серед населення країни за останній час різко впав. Про це пише КОРЕСПОНДЕНТ. Опитування серед громадян проводила організація Gallup. Відповідно до результатів, за останній місяць рейтинг Трампа впав до найнижчої точки за час всього президентства. Відтак, ще 22 січня кількість тих, хто схвалює та не схвалює дії політика була рівною- 45%. Втім, станом на 18 березня ситуація різко змінилася – підтримує президента всього 37% респондентів. 58% опитуваних не схвалюють його діяльність.