Рекламісти Чернівців вимагають у міської влади врегулювати дії МКП «Реклама»

13 березня на сесії міськради виступив Ігор Воронич, який представляє Асоціацію операторів рекламної сфери у Чернівцях. Він висловив своє обурення щодо ситуації із зовнішньою рекламою.

Він розповів, що минулого тижня у Чернівцях десятки рекламних конструкцій були позначені наліпками про те, що вони розміщені незаконно і підлягають демонтажу.

«При цьому абсолютно не враховувалося те, що частина цих конструкцій мають відповідні дозволи», – зазначив Ігор Воронич.

Також він зауважив, що виникає вибірковість, адже МКП «Реклама» пропонує демонтувати чужі рекламні конструкції забуваючи про свої, які невідомо взагалі, чи законно встановлені. Зокрема, рекламний щит на вул. П. Орлика. «Мають бути прозорі умови для всіх – однакові і справедливі. Повинні всі працювати для міста, а не обговорювати питання одні «свої», а інші – «чужі», – сказав І. Воронич.

До того, у місті є чимало конструкцій, які є незатавровані, тобто, без наліпок МПК «Реклама».

Як зазначила депутат міськради Любов Сорохан, на жаль, закон не дозволяє, щоб сесія звільняла керівників комунальних підприємств. «У мене немає реклами, рекламного бізнесу, і я не прихильник звільняти когось з роботи, але це що відбувається – беззаконня», – зазначила Л. Сорохан.

У свою чергу міський голова Олексій Каспрук сказав, що переконаний, що по кожному заявленому факту потрібно розбиратися. Попри це варто послухати керівника МПК «Реклама» Тараса Унгуряна, а потім його звинувачувати.

«Це неприємні речі, безумовно можуть бути помилки, треба розбиратися з кожним випадком окремо», – зауважив О. Каспрук.