У Чернівцях планують повністю реконструювати Театральну площу (ФОТО)

Театральну площу у Чернівцях планують повністю реконструювати. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Чернівецької міської ради. На капітальний ремонт чернівецької площі за ініціативи Владислава Севрюкова з Державного бюджету буде виділено 2,6 млн.грн, Чернівецькою міською радою також виділено на ці цілі 2,4 млн. грн. з міського бюджету, які включені до програми «Сучасне місто».

На площі збільшаться посадкові місця за рахунок мобільних лавок та реставрації наявних. Передбачається також демонтаж кутових огорож, що в свою чергу відкриє додатковий новий простір . «Алею зірок» планують з’єднати з пішохідною зоною. В проекті передбачено пандус для маломобільних людей, можливість проведення масових задів та встановлення питних фонтанів. Суттєвих змін зазнає покриття площі, яке передбачено замінити на більш зручний та витривалий матеріал.

Сьогодні, 10 серпня, в міській раді представили ескізний проект капітального ремонту Театральної площі, авторами якого виступили головний архітектор міста Наталія Хілько та архітектори Віталій Стрільчук та Рудольф Граф. 12 серпня з 12.00 до 14.00 год. на самій площі відбудеться громадське обговорення реконструкції. Кожний активний чернівчан зможе висловити свої побажання, пропозиції, поради та зауваження щодо майбутнього вигляду однієї з найкрасивіших площ міста.

Також найближчим часом, міська влада планує оголосити конкурс на реконструкцію Центральної та Соборної площ міста.