Рідківці хочуть приєднатися до Чернівців

У Рідківцях Новоселицького району відбулися збори місцевих жителів стосовно децентралізації органів місцевої влади. Результатами зборів стало спільне бажання місцевих жителів приєднатися до Чернівецької територіальної громади.

Хоча були пропозиції об’єднатися до Магали й Топорівців, дехто ж вважав, що Рідківці можуть функціонувати й без ОТГ, адже мають розвинуту соціально-економічну інфраструктуру. Але переважила думка про входження до Чернівецької ОТГ, тобто згідно з перспективним планом.