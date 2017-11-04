Рідний дім Міли Куніс у Чернівцях нині належить депутату Держдуми РФ

Дім, у якому провела свої перші роки життя голлівудська акторка Міла Куніс, наразі належить депутату Держдуми РФ. Про це пише ТСН .

Нагадаємо, Міла Куніс нещодавно зізналася, що отримала негативні враження від поїздки на Батьківщину, оскільки її не пустили до рідного дому. Виявляється, частина двоповерхового дому, де раніше жила родина зірки, належить депутату так Держдуми РФ Валерію Скругу, а інша частина – його мамі Марії Скруг. Остання телефоном пояснила, що її в той день просто не було вдома, а батьків зірки не пустила в двір жінка, що допомагає по господарству, бо літня пара здалася їй підозрілою. “Слухайте, зараз така криза, біженців купа, таке коїться. Ми бідна Україна. Це не Америка”, – пояснила власниця будинку.