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п’ятниця, Лютий 17, 2017
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Веб-камери
Панорама Чернівців
пл. Філармонії
пл. Соборна ( камера 1)
пл. Соборна ( камера 2)
вул. Ольги Кобилянської
Ратуша
пл. Театральна
Центральна площа
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Відео
Робоча група з вивчення програм департаментів міськради 17.02.17
Відео
Діяльність влади
Робоча група з вивчення програм департаментів міськради 17.02.17
17.02.2017
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