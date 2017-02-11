Робимо ніжний подарунок своїми руками до Дня всіх закоханих

Вже через 2 дні настане день, особливий для всіх закоханих, День святого Валентина. Мільйони парочок у цей день влаштовують свято для двох: хтось йде у кафе, у кіно, хтось на шопінг, хтось купує квіти та подарунки один одному. Загалом, у цей день важливо приділити увагу Вашій другій половинці, Вашій коханій людині.

Якщо Ви досі не купили подарунок, чи ненароком взагалі забули про це свято, команда chv.tv радо допоможе Вам виправити таку ситуацію!

Як відомо, найкращий подарунок – подарунок зроблений своїми руками. І це не просто так. Адже коли Ви просто йдете у магазин та купуєте подарунковий набір чи коробку цукерок, Ви не вкладаєте себе у подарунок. Створивши щось власноруч, навіть якщо воно не виглядатиме ідеально, Ви дасте людині зрозуміти, що думали про неї, витратили час, сили та натхнення у цю дрібничку. Подаруєте коханій людині частинку себе!

Не відходячи від теми подарунку своїми руками, пропонуємо Вам зробити такий чудовий, ніжний та гарненький календарик, який підійде і для коханого, і для коханої.

Вам знадобиться:

Цупкий картон білого кольору для основи Картон різнокольоровий (білий, світло-рожевий, рожевий, червоний) для маленьких сердечок Ручка Ножниці Клей Пінцет Натхнення 🙂

Візьміть цупкий білий картон. Зверху маленькими рисочками помітьте де знаходитимуться ваші сердечка. Рисочки повинні формувати форму серця. Тобто з маленьких сердець ми робимо одне велике.

Під розміченим серцем напишіть назву місяця лютого. Вона може бути російською, українською, англійською (February), якою завгодно мовою. Спробуйте спершу написати олівцем, аби вийшло гарно та каліграфічно. А потім обведіть ручкою, а олівець витріть.

Під назвою місяця розпишіть дні. Для цього краще відкрити календар, аби не помилитися. 14 лютого у нашому календарі не прописуйте і залиште пустим. Відмітьте олівцем рисочку.

Після цього з кольорового картону виріжте сердечка. Їх розмір має бути ідентичним. Колір сердечок йтиме градієнтно – від найсвітлішого(білого) до найтемнішого(червоного). Кількість сердечок дорівнює кількості рисочок, відмічених на вашій основі.

Кожне сердечко необхідно зігнути навпіл рівно посередині. Тепер нанесіть на рисочки клей і акуратно пінцетом приклейте наші сердечка.

Дату – 14 лютого – День всіх закоханих, також заклейте сердечком.

Готово!

Радимо вставити цей календарик у рамочку, або самому вирізати з цупкого картону обрамлення, аби подарунок виглядав краще.

Журналіст chv.tv сама переконалася у простоті та приємності цього подарунку. Календарик робиться швидко, просто, а емоцій у другої половинки викликає безліч – адже це зроблено з любов’ю!

НИКОЛАЙЧУК РУСЛАНА