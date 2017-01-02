Російські дипломати нарешті потрапили додому з США

Сьогодні, 2 січня, літак з російськими дипломатами, висланими з США, нарешті прибув на Батьківщину. Про це повідомляє ТСН. Президентський літак привіз до Москви 96 громадян Росії з Вашингтону.

Як повідомлялося раніше, діючий президент США Барак Обама ввів нові санкції проти Росії 29 грудня 2016 року. Відповідно до наказу за кібератаки, які здійснювала Росія під час виборчої гонки у США, із країни вислали 35 російських дипломатів з їх сім`ями. Дипломатам було надано 72 години на те, аби покинути територію Сполучених Штатів.

Відомо, що Росія навмисно здійснювала кібератаки для того, аби допомогти Дональду Трампу перемогти у президентських виборах США.