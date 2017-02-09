Російський олігарх Олександр Бабаков скупив майже 25% акцій готелю «Черемош»

Рoсійський олігapх Олександр Бабаков скyпив близькo 25% aкцій тypистичного комплeксу «Готель «Черемош», що у Чернівцях.

Про це розповіла керівник готелю Наталія Олексюк, – повідомляє «МБ».

Aкціонерами готелю є близько 20 тисяч чернівчан та жителів інших міст країни. Однак, один з найбільших акціонерів після власника є громадянин Росії, олігарх Олександр Бабаков, який раніше викупив акції підприємства «Чернівціобленерго».

За словами Н. Олексюк, олігарх викупив у людей близько 25% акцій, а також слідкує за діяльністю підприємства.

Довідка: Бабаков Олександр Михайлович – російський державний і політичний діяч, депутат Державної думи Росії VI скликання від «Єдиної Росії», член комітету Держдуми з міжнародних справ.

Нагадаємо, нещодавно під час засідання сесії Чернівецької міськради один з депутатів запропонував за кошти місцевого бюджету придбали готель «Черемош», де розмістити всі департаменти міськради.